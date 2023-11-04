В Херсоне взрывы - россияне бьют с левого берега

Российские оккупанты в очередной раз за день обстреливают Херсон, раздаются взрывы.

Источник: глава МВА Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "В Херсоне снова взрывы! Российские оккупационные войска атакуют с левого берега.

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Держитесь подальше от окон".

Детали: Около двух часов назад были такие же обстрелы.

Днем 4 ноября Россия во время обстрела Херсона ранила трех человек - женщина в тяжелом состоянии в больнице.