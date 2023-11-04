В Херсоне взрывы - россияне бьют с левого берега
Суббота, 4 ноября 2023, 18:57
Российские оккупанты в очередной раз за день обстреливают Херсон, раздаются взрывы.
Источник: глава МВА Роман Мрочко
Прямая речь Мрочко: "В Херсоне снова взрывы! Российские оккупационные войска атакуют с левого берега.
Реклама:
Держитесь подальше от окон".
Детали: Около двух часов назад были такие же обстрелы.
Днем 4 ноября Россия во время обстрела Херсона ранила трех человек - женщина в тяжелом состоянии в больнице.
ВИДЕО ДНЯ