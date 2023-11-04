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Херсон: в больнице умерла женщина, раненная утром из-за обстрелов РФ

Роман ПетренкоСуббота, 4 ноября 2023, 22:56
Херсон: в больнице умерла женщина, раненная утром из-за обстрелов РФ
место утреннего обстрела, фото: ова

В больнице остановилось сердце 82-летней херсонки, которая попала под российский удар в Корабельном районе города утром 4 ноября.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: По данным властей, женщина умерла на операционном столе.

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Врачи не смогли ее спасти, поскольку ранения оказались смертельными.

Еще один мужчина погиб вечером. Около 19:00 российские оккупанты ударили по центральной части Херсона, попали вблизи продуктового магазина.

Погиб мужчина, еще одна женщина получила ранение.

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Власти призывают людей как можно меньше времени находиться на улице.

Напомним: В результате обстрела Корабельного района Херсона в субботу были ранены три человека.

Темы: Херсонобстрел
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