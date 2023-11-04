Херсон: в больнице умерла женщина, раненная утром из-за обстрелов РФ

В больнице остановилось сердце 82-летней херсонки, которая попала под российский удар в Корабельном районе города утром 4 ноября.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: По данным властей, женщина умерла на операционном столе.

Реклама:

Врачи не смогли ее спасти, поскольку ранения оказались смертельными.

Еще один мужчина погиб вечером. Около 19:00 российские оккупанты ударили по центральной части Херсона, попали вблизи продуктового магазина.

Погиб мужчина, еще одна женщина получила ранение.

ВИДЕО ДНЯ

Власти призывают людей как можно меньше времени находиться на улице.

Напомним: В результате обстрела Корабельного района Херсона в субботу были ранены три человека.