Россияне обстреляли 6 громад Сумщины, сбросили ВОГ и 9 мин
Воскресенье, 5 ноября 2023, 00:58
В течение прошлого дня россияне совершили 15 обстрелов 6 пограничных общин Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Всего зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Середино-Будская, Эсманская громады.
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По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 9 взрывов и РСЗО, тоже 9 взрывов.
В Дружбовской громаде зафиксировано 11 взрывов из артиллерии и 1 взрыв из миномета.
По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел, 2 взрыва.
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Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел, 1 взрыв.
На территорию Краснопольской общины россияне сбросили 9 мин.
На Юнаковскую громаду осуществлен сброс с БпЛА ВОГ, 4 взрыва.