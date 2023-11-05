Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли 6 громад Сумщины, сбросили ВОГ и 9 мин

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 00:58
Россияне обстреляли 6 громад Сумщины, сбросили ВОГ и 9 мин
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 15 обстрелов 6 пограничных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Середино-Будская, Эсманская громады.

Реклама:

По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 9 взрывов и РСЗО, тоже 9 взрывов.

В Дружбовской громаде зафиксировано 11 взрывов из артиллерии и 1 взрыв из миномета.

По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел, 2 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел, 1 взрыв.

На территорию Краснопольской общины россияне сбросили 9 мин.

На Юнаковскую громаду осуществлен сброс с БпЛА ВОГ, 4 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Сумская область
Мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили два "Шахеда" на Сумщине
Враг бил по Сумщине, сбросил 25 мин
Армия РФ обстреляла 7 пограничных громад Сумщины
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: