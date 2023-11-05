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Власти РФ тестируют электронное голосование для манипуляций в пользу Путина – аналитики

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 06:18
Власти РФ тестируют электронное голосование для манипуляций в пользу Путина – аналитики
Путин, фото: Getty Images

Российские власти запускают тестирование электронной системы голосования накануне президентских выборов 2024 года, чтобы способствовать манипуляциям с результатами в пользу российского диктатора Владимира Путина.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики отмечают, что российское правительство тестирует электронную систему голосования накануне президентских выборов 2024 года, что, вероятно, будет способствовать дальнейшей поддержке усилий по манипуляции результатами в пользу президента России Владимира Путина.

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Российское издание Meduza сообщило 4 ноября, что российский портал государственных услуг "Госуслуги" разослал письма, в которых приглашал граждан России, в том числе сотрудников Meduza, протестировать дистанционную электронную систему 15-17 ноября.

В письмах также отмечалось, что все совершеннолетние граждане России имеют право участвовать в тестировании.

Российское правительство официально объявило о тестировании 31 октября, а Meduza сообщила, что источник в правительстве заявил, что российское правительство намерено привлечь как можно больше субъектов РФ использовали электронное голосование на президентских выборах.

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"Эта публичная подготовка к выборам примечательна тем, что Путин еще не объявил о своей официальной кампании, а российские государственные СМИ еще не начали позиционировать Путина как единственного "жизнеспособного" кандидата", – указывают в обзоре.

Напомним: В Кремле решили, что на выборах 2024 года российский диктатор Владимир Путин должен набрать более 80%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин будет "вне конкуренции" на президентских выборах весной 2024 года.

Темы: РосcиявиборыПутин
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