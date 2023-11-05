Россияне обстреляли Никопольщину: убили велосипедиста, еще несколько человек ранили
Воскресенье, 5 ноября 2023, 15:11
Российские войска днем 5 ноября обстреляли Днепропетровскую область, есть погибший и двое раненых мужчин.
Источник: глава ОГА Сергей Лысак
Детали: Сначала РФ артиллерией обстреляла Мировскую громаду на Никопольщине, ранила двух мужчин 30 и 58 лет.
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Они с ранениями в больнице, состояние средней тяжести.
После этого РФ ударила рядом - по Марганецкой общине.
Погиб мужчина, которых ехал на велосипеде.
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