Россияне обстреляли Никопольщину: убили велосипедиста, еще несколько человек ранили

Российские войска днем 5 ноября обстреляли Днепропетровскую область, есть погибший и двое раненых мужчин.

Источник: глава ОГА Сергей Лысак

Детали: Сначала РФ артиллерией обстреляла Мировскую громаду на Никопольщине, ранила двух мужчин 30 и 58 лет.

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Они с ранениями в больнице, состояние средней тяжести.

После этого РФ ударила рядом - по Марганецкой общине.

Погиб мужчина, которых ехал на велосипеде.