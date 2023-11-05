Бой между Усиком и Фьюри перенесли на следующий год

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли на начало 2024 года.

Источник: промоутер Усика Александр Красюк в комментарии iFL TV, пишет Суспільне спорт

Детали: После объявления поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри первой датой проведения боя было 23 декабря. В частности, о ней говорил Красюк и непосредственно украинский боксер.

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Однако, когда британец провел выставочный бой с Фрэнсисом Нганну в Эр-Рияде, представители Тайсона называли новую дату – начало 2024 года.

"Есть несколько вещей, которые зависят от желаний Тайсона. Усик вышел на ринг, контракт на бой подписан, мы собирались провести его 23 декабря, но сомневаюсь, что это произойдет", - сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

Несмотря на то, что Усик изначально настаивал на проведении встречи с Фьюри в декабре 2023-го, промоутер Александра отметил, что стороны согласовали новые сроки исторического боя.

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Прямая речь Красюка: "Мы ожидали, что бой состоится 23 декабря. Такой была наша договоренность, которую подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и все знаем, что если боец не готов и не желает выходить на ринг, его нельзя заставить. Он никогда этого не сделает, но весь мир ждет большого боя. Поэтому мы должны быть гибкими.

Усик не будет драться 23 декабря. Бой перенесен на начало 2024 года, и мы все успеем. Поэтому сейчас Александр снимает все видео для будущего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании. Думаю, на следующей неделе что-то будет объявлено. Поэтому раньше следующей недели ничего конкретного не буду говорить".