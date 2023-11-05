Россияне запустили с юга "Шахеды"
Российские войска в воскресенье вечером запустили из оккупированного Крыма в сторону Одесской области ударные беспилотники типа "Shahed".
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 19:18 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски нескольких групп вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым).
В 21:18 стало известно о движении группы вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" с Черного моря в направлении Одессы.
В 21:58 Воздушные силы сообщили, что первая группа "шахедов" движется вдоль Украино-Молдавской границы на северо-запад.
Вторая группа - находится севернее Одессы, движется на север.
Еще три группы приближаются к Одессе с Черного моря.
Что предшествовало: Ранее Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Одессы, в городе прогремели взрывы.