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Россияне запустили с юга "Шахеды"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 21:21
Россияне запустили с юга Шахеды
"Шахед", фото Getty Images

Российские войска в воскресенье вечером запустили из оккупированного Крыма в сторону Одесской области ударные беспилотники типа "Shahed".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 19:18 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски нескольких групп вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым). 

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В 21:18 стало известно о движении группы вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" с Черного моря в направлении Одессы.

В 21:58 Воздушные силы сообщили, что первая группа "шахедов" движется вдоль Украино-Молдавской границы на северо-запад.

Вторая группа - находится севернее Одессы, движется на север.

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Еще три группы приближаются к Одессе с Черного моря.

Что предшествовало: Ранее Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Одессы, в городе прогремели взрывы.

Темы: беспилотникивойнаКрым
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