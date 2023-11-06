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В Киевской области электропоезд сбил 15-летнюю девушку

"Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 00:07
В Киевской области электропоезд сбил 15-летнюю девушку
Иллюстративное фото Pixabay

4 ноября около 16.00 в Киевской области электропоезд сбил 15-летнюю девушку.

Источник: полиция в Киевской области в Telegram

Детали: Столкновение произошло вблизи станции "Лесная Буча".
Правоохранители установили, что 31-летний машинист применил экстренное торможение, увидев человека на пути, однако аварии избежать не удалось.

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Следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 УКУ).

Напомним, народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района.

Темы: железная дорога
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