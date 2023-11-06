В Киевской области электропоезд сбил 15-летнюю девушку
Понедельник, 6 ноября 2023, 00:07
4 ноября около 16.00 в Киевской области электропоезд сбил 15-летнюю девушку.
Источник: полиция в Киевской области в Telegram
Детали: Столкновение произошло вблизи станции "Лесная Буча".
Правоохранители установили, что 31-летний машинист применил экстренное торможение, увидев человека на пути, однако аварии избежать не удалось.
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Следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 УКУ).
Напомним, народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района.