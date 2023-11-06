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СБУ задержала поклонника России, который слил разведданные об Укрзализныце россиянам в Молдове

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 10:53
СБУ задержала поклонника России, который слил разведданные об Укрзализныце россиянам в Молдове
ФОТО СБУ

Служба безопасности задержала ранее судимого за оправдание агрессии мужчину, который передал агенту российской ФСБ в непризнанном Приднестровье разведданные об объектах железной дороги, энергетики, полиции и здравоохранения в Винницкой области.

Источник: пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, пресс-служба СБУ

Детали: По информации прокуратуры, мужчина, будучи осужденным в марте этого года за оправдание вооруженной агрессии России и отбывая условный срок наказания, совершил новое преступление.

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Прокуратура сообщает, что мужчина установил контакт с представителем так называемого Приднестровского правозащитного центра Союза русских общин Приднестровья при "Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом". Центр создан в 2012 году по приказу Владимира Путина для поддержки "российских соотечественников", проживающих за пределами России, в том числе путем предоставления им денежной помощи.

В мае 2023 года мужчина направил приднестровскому "правозащитнику" материалы своего предыдущего уголовного производства, не соглашаясь с вынесенным ему приговором и заявляя, что в Украине нарушили его права.

В ответ получил заверения о том, что организация будет предоставлять ему ежемесячное денежное пособие в размере 2 285 российских рублей. Взамен мужчина обязывался собирать сведения об украинских Силах обороны и объектах критической инфраструктуры в Винницкой области и передавать их иностранной организации. 

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По информации следствия, в течение июля-октября он предоставил "заказчику" информацию о расположении объектов железной дороги, энергетики, полиции и здравоохранения в своем регионе, за что на личную банковскую карточку получил около 3,3 тыс. грн. 

 
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Как сообщает СБУ, по словам мужчины, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе.

В случае успеха вражеской операции российская спецслужба, по информации СБУ, "гарантировала" своему агенту денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. После выполненного задания злоумышленник надеялся на то, что его эвакуируют на территорию России.

СБУ задержала мужчину на этапе сбора разведданных для передачи их оккупантам. Злоумышленником оказался 57-летний житель Хмельницкого района Винницкой области.

 

Мера пресечения – содержание под стражей. Ему грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

Темы: СБУпрокуратуражелезная дорогаФСБ
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