Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Mariupol Reborn": мэр говорит, что восстановление Мариуполя займет 20 лет

Елена РощинаПонедельник, 6 ноября 2023, 11:13
Mariupol Reborn: мэр говорит, что восстановление Мариуполя займет 20 лет
Руины Мариуполя весной 2022 года, фото AFP via Getty Images

Законно избранный глава оккупированного ныне Мариуполя Вадим Бойченко считает, что для полноценного восстановления Мариуполя понадобится 20 лет.

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на слова Вадима Бойченко, сказанные в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь: "Если говорить о плане "Mariupol Reborn", то он состоит из двух частей. 

Реклама:

"План быстрых действий" предусматривает 2 года и 154 проекта. Если говорим о полном возрождении города до той численности населения, которая была до войны, – это 20 лет. 

Сейчас обратились к европейским партнерам, которые помогут нам определить четкие сроки и стоимость".

Детали: Избранный до оккупации мэр Мариуполя отметил, что речь идет не только о ликвидации последствий оккупации и восстановлении, но и строительстве нового современного города.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас все больше международных партнеров готовы помогать в восстановлении Мариуполя после деоккупации. Города Европы делятся своим опытом восстановления после Второй мировой войны.

Мариупольский горсовет отмечает, что план по возрождению города "Mariupol Reborn" он реализует при поддержке инвестгруппы SCM Рината Ахметова и международных доноров.

Напомним: С мая 2022 года Мариуполь находится под полным контролем российской армии. Российские власти сносят разрушенные атаками и боями здания, заметая следы своих преступлений, и демонстративно показывают, что отстраивают город на побережье Азовского моря.

Темы: Мариупольвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Мариуполь
"Мы не хотели скорой смерти, мы хотели забрать с собой побольше россиян", – защитник Мариуполя Артем Дыбленко
Оккупанты засыпали две трети русла реки Кальмиус в Маруполе для обустройства переправы
ВСУ смогут бить по новой железной дороге, которую строит Россия к Мариуполю - разведка Британии
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: