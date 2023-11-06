"Mariupol Reborn": мэр говорит, что восстановление Мариуполя займет 20 лет

Законно избранный глава оккупированного ныне Мариуполя Вадим Бойченко считает, что для полноценного восстановления Мариуполя понадобится 20 лет.

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на слова Вадима Бойченко, сказанные в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь: "Если говорить о плане "Mariupol Reborn", то он состоит из двух частей.

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"План быстрых действий" предусматривает 2 года и 154 проекта. Если говорим о полном возрождении города до той численности населения, которая была до войны, – это 20 лет.

Сейчас обратились к европейским партнерам, которые помогут нам определить четкие сроки и стоимость".

Детали: Избранный до оккупации мэр Мариуполя отметил, что речь идет не только о ликвидации последствий оккупации и восстановлении, но и строительстве нового современного города.

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Сейчас все больше международных партнеров готовы помогать в восстановлении Мариуполя после деоккупации. Города Европы делятся своим опытом восстановления после Второй мировой войны.

Мариупольский горсовет отмечает, что план по возрождению города "Mariupol Reborn" он реализует при поддержке инвестгруппы SCM Рината Ахметова и международных доноров.

Напомним: С мая 2022 года Мариуполь находится под полным контролем российской армии. Российские власти сносят разрушенные атаками и боями здания, заметая следы своих преступлений, и демонстративно показывают, что отстраивают город на побережье Азовского моря.