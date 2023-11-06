Зенитчики 92-й ОШБр помогли приземлиться вражеской "птичке": момент сбития
Понедельник, 6 ноября 2023, 12:26
Военные 92 ОБШр обнародовали видео сбития российского дрона Zala.
Источник: 92 окема штурмовая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирко в соцсетях
Дословно: "Наши славные зенитчики не устают караулить небо. Вражеских "птичек" в небе, как... васильков в поле. Ежедневно приходится "срывать" и радовать своих. Очередная "Zala".
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Детали: 92 ОШБр уточнила, что дрон уничтожен. Затем "долетался" другой, как добавили военные.