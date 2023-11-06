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Зенитчики 92-й ОШБр помогли приземлиться вражеской "птичке": момент сбития

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 12:26
Зенитчики 92-й ОШБр помогли приземлиться вражеской птичке: момент сбития
скрин с видео 92 ошбр

Военные 92 ОБШр обнародовали видео сбития российского дрона Zala. 

Источник: 92 окема штурмовая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирко в соцсетях

Дословно: "Наши славные зенитчики не устают караулить небо. Вражеских "птичек" в небе, как... васильков в поле. Ежедневно приходится "срывать" и радовать своих. Очередная "Zala".

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Детали: 92 ОШБр уточнила, что дрон уничтожен. Затем "долетался" другой, как добавили военные.

Темы: беспилотникивойна
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