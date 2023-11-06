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По всей Украине объявляли тревогу: носитель "Кинжалов" кружил почти 1,5 часа

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 15:07
По всей Украине объявляли тревогу: носитель Кинжалов кружил почти 1,5 часа
иллюстративное фото из Википедии

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

Источник: карта воздушных тревог, командование Воздушных сил в Telegram

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)".

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Детали: Кроме этого сообщается, что в Запорожской области работает ПВО по вражескому БпЛА.

Обновлено: В 16.31 начались отбои. Воздушные силы сообщили о посадке истребителя.

Темы: воздушная тревога
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