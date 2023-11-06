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В Мариуполе уволили уже второго за год "мэра" оккупантов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 15:22
В Мариуполе уволили уже второго за год мэра оккупантов
Моргун, фото Комсомольская правда

В оккупированном Мариуполе Донецкой области уволили назначенного оккупантами "мэра" и коллаборанта Олега Моргуна.

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета 

Детали: Моргуна уволили по приказу назначенного Кремлем главаря оккупированной Донетчины Дениса Пушилина.

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Дословно городской совет: "Моргун запомнится жителям как лицо, которое возглавило хищение бюджетных средств, делило город между различными вооруженными бандами, "бросало" людей на зарплату и "развалило" уцелевшее жилье". 

 

Справочно: Оккупанты назначили Моргуна "мэром" в январе 2023 года.  До этого "главой города" был коллаборационист Константин Иващенко.

Моргун является бывшим и.о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области. В 2014 году он был приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР", однако сбежал на оккупированную территорию.

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Темы: Мариупольоккупация
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