Дело о завладении землями: суд избрал для нардепа Горвата залог в 26,8 млн грн
Понедельник, 6 ноября 2023, 15:15
Народному депутату-мажоритарщику из депутатской группы "Доверие" Роберту Горвату, подозреваемому по делу о завладении государственными землями, избрали меру пресечения в виде залога в 26,840 млн грн.
Источник: ВАКС
Дословно: "6 ноября 2023 года при участии прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения народному депутату, которые совместно с другими лицами подозреваются в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб на более 123 млн грн.
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Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн".
Детали: Также на него возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детектива, прокурор или суд об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие
- документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 25 октября народному депутату-мажоритарщику из депутатской группы "Доверие" Роберту Горвату сообщили о подозрении в завладении 320 га земли.
- Как сообщает следствие, в 2016-2019 годах нардеп, имея влияние на должностных лиц Госгеокадастра, разработал преступную схему завладения землей.