Дело о завладении землями: суд избрал для нардепа Горвата залог в 26,8 млн грн

Народному депутату-мажоритарщику из депутатской группы "Доверие" Роберту Горвату, подозреваемому по делу о завладении государственными землями, избрали меру пресечения в виде залога в 26,840 млн грн.

Источник: ВАКС

Дословно: "6 ноября 2023 года при участии прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения народному депутату, которые совместно с другими лицами подозреваются в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб на более 123 млн грн.

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Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн".

Детали: Также на него возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детектива, прокурор или суд об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие

документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним:

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