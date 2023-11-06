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Дело о завладении землями: суд избрал для нардепа Горвата залог в 26,8 млн грн

Алена МазуренкоПонедельник, 6 ноября 2023, 15:15
Дело о завладении землями: суд избрал для нардепа Горвата залог в 26,8 млн грн
фото: Роберт Горват в Facebook

Народному депутату-мажоритарщику из депутатской группы "Доверие" Роберту Горвату, подозреваемому по делу о завладении государственными землями, избрали меру пресечения в виде залога в 26,840 млн грн.

Источник: ВАКС

Дословно: "6 ноября 2023 года при участии прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения народному депутату, которые совместно с другими лицами подозреваются в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб на более 123 млн грн.

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Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн".

Детали: Также на него возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детектива, прокурор или суд об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие
  • документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 октября народному депутату-мажоритарщику из депутатской группы "Доверие" Роберту Горвату сообщили о подозрении в завладении 320 га земли.
  • Как сообщает следствие, в 2016-2019 годах нардеп, имея влияние на должностных лиц Госгеокадастра, разработал преступную схему завладения землей.

Темы: Антикоррупционный судземлякриминал
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