Президенты Украины и Сьерра-Леоне возобновили контакт после 20-летней паузы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маадой Био и, таким образом, возобновил контакт между странами после 20-летней паузы.

Источник: Владимир Зеленский в Telegram

Дословно: "Приветствую Сьерра-Леоне с избранием в Совбез ООН на 2024–2025 годы и надеюсь на продолжение последовательной поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Обсудили нашу Формулу мира, успешную встречу советников на Мальте и консолидацию поддержки нашего видения мира среди африканских стран, в том числе и на региональных площадках".

Детали: Также Зеленский сообщил, что пригласил президента Сьерра-Леоне на второй саммит, который состоится в рамках инициативы GrainFromUkraine.