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Оккупанты обстреляли дорогу возле Красногоровки Донецкой области, погиб водитель

Татьяна ОлейникПонедельник, 6 ноября 2023, 21:29
Оккупанты обстреляли дорогу возле Красногоровки Донецкой области, погиб водитель
Фото - Суспильне.Донбасс

Армия РФ вечером 6 ноября обстреляла дорогу возле Красногоровки Донецкой области, погиб водитель автомобиля.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Суспильному"

Прямая речь: "6 ноября в 17:00 российские войска из ствольной артиллерии обстреляли автодорогу, расположенную вблизи города Красногоровка. В результате атаки за рулем легкового автомобиля погиб 32-летний водитель".

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Детали: Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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