Гибель воинов 128 бригады: командира отстранили на время следствия
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 ноября сообщил, что командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрия Лысюка отстранили на время следствия. В ходе него выясняют гибель 19 военных от удара россиян во время торжеств недалеко от линии фронта 3 ноября.
Источник: вечернее обращение Владимира Зеленского, Генштаб ВСУ
Детали: По словам президента, обстоятельства трагедии и приказы, которые создали условия, чтобы она произошла на заседании Ставки обсудили с военными, министром обороны и руководителем СБУ.
Прямая речь: "Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко. Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно. И будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Никакого избегания ответственности".
Детали: По информации Генштаба ВСУ, материалы расследования по его завершении передадут правоохранительным органам.
Предистория:
- Источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
- Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
- 6 ноября 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября.
- Командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрий Лысюк, по данным СМИ, опоздал на запад ко Дню ракетных войск и артиллерии, организованному вблизи линии фронта.