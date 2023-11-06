Гибель воинов 128 бригады: командира отстранили на время следствия

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 ноября сообщил, что командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрия Лысюка отстранили на время следствия. В ходе него выясняют гибель 19 военных от удара россиян во время торжеств недалеко от линии фронта 3 ноября.

Источник: вечернее обращение Владимира Зеленского, Генштаб ВСУ

Детали: По словам президента, обстоятельства трагедии и приказы, которые создали условия, чтобы она произошла на заседании Ставки обсудили с военными, министром обороны и руководителем СБУ.

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Прямая речь: "Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко. Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно. И будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Никакого избегания ответственности".

Детали: По информации Генштаба ВСУ, материалы расследования по его завершении передадут правоохранительным органам.

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