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Гибель воинов 128 бригады: командира отстранили на время следствия

Татьяна ОлейникПонедельник, 6 ноября 2023, 21:59
Гибель воинов 128 бригады: командира отстранили на время следствия
Командир 128 ОГШБр Дмитрий Лысюк. Фото со страницы бригады

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 ноября сообщил, что командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрия Лысюка отстранили на время следствия. В ходе него выясняют гибель 19 военных от удара россиян во время торжеств недалеко от линии фронта 3 ноября.

Источник: вечернее обращение Владимира Зеленского, Генштаб ВСУ

Детали: По словам президента, обстоятельства трагедии и приказы, которые создали условия, чтобы она произошла на заседании Ставки обсудили с военными, министром обороны и руководителем СБУ.

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Прямая речь: "Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко. Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно. И будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Никакого избегания ответственности".

Детали: По информации Генштаба ВСУ, материалы расследования по его завершении передадут правоохранительным органам.

Предистория

ВИДЕО ДНЯ
  • Источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
  • Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
  • 6 ноября 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября.
  • Командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрий Лысюк, по данным СМИ, опоздал на запад ко Дню ракетных войск и артиллерии, организованному вблизи линии фронта.

Темы: Зеленскийракетный ударЗапорожская область
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