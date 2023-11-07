Израиль продвинулся вглубь города Газа и разрушает тоннели
Вторник, 7 ноября 2023, 00:43
Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что за последние несколько часов наземные силы действовали глубже в городе Газа.
Источник: The Times of Israel
Детали: Хагари говорит, что ЦАХАЛ "углубляет давление на город Газа", где, как полагают, находится главный оплот ХАМАС.
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Он отметил, что ЦАХАЛ убил нескольких полевых командиров ХАМАС во время ночных авиаударов и операций, что "существенно вредит способности ХАМАС осуществлять контратаки".
Относительно сети туннелей ХАМАСа Хагари говорит, что инженерно-технические силы разрушают каждый туннель, на который они наталкиваются, используя различные средства и устройства.
Предыстория:
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- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- 2 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска и танки ночью столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.
- Также сообщалось, что инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- 6 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска ночью захватили опорный пункт ХАМАС и нанесли удары по 450 объектам, принадлежащим террористической группировке, в рамках продолжения наземного наступления Израиля в Секторе Газа.