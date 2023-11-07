Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль продвинулся вглубь города Газа и разрушает тоннели

Алена ИвашкивВторник, 7 ноября 2023, 00:43
Израиль продвинулся вглубь города Газа и разрушает тоннели
Карта @War_Mapper в X

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что за последние несколько часов наземные силы действовали глубже в городе Газа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Хагари говорит, что ЦАХАЛ "углубляет давление на город Газа", где, как полагают, находится главный оплот ХАМАС.

Реклама:

Он отметил, что ЦАХАЛ убил нескольких полевых командиров ХАМАС во время ночных авиаударов и операций, что "существенно вредит способности ХАМАС осуществлять контратаки".

Относительно сети туннелей ХАМАСа Хагари говорит, что инженерно-технические силы разрушают каждый туннель, на который они наталкиваются, используя различные средства и устройства.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Израиль
Байден и Нетаньяху договорились об увеличении гуманитарной помощи Сектору Газа
WSJ: США передадут Израилю высокоточные бомбы на сумму $320 млн 
Боррель признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на поддержку Украины
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: