Израиль продвинулся вглубь города Газа и разрушает тоннели

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что за последние несколько часов наземные силы действовали глубже в городе Газа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Хагари говорит, что ЦАХАЛ "углубляет давление на город Газа", где, как полагают, находится главный оплот ХАМАС.

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Он отметил, что ЦАХАЛ убил нескольких полевых командиров ХАМАС во время ночных авиаударов и операций, что "существенно вредит способности ХАМАС осуществлять контратаки".

Относительно сети туннелей ХАМАСа Хагари говорит, что инженерно-технические силы разрушают каждый туннель, на который они наталкиваются, используя различные средства и устройства.

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