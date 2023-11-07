Навел "Искандер" на Харьков: СБУ задержала российского шпиона, который сливал данные "Шаману"
Россия нанесла удар по Харькову 6 октября, когда погиб 10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка, по наводке 41-летнего украинца – его задержали.
Источник: Служба безопасности Украины, Харьковская областная прокуратура
Детали: Киберспециалисты СБУ задержали агента главного управления Генштаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ), который скорректировал воздушную атаку РФ на Харьков 6 октября этого года.
6 октября около 07:00 российские военные нанесли удар ракетой "Искандер" по центру Харькова (Киевский район). В результате обстрела был поврежден ряд жилых домов, офисных помещений и агентство телевидения, погибли два человека, десятки были ранены.
Установлено, что для подготовки ракетной атаки российский агент передал захватчикам электронные координаты "целей" с привязкой к местности.
По данным следствия, предателем оказался мужчина, который работал мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов. Российская спецслужба завербовала его дистанционно через мессенджер Телеграмм.
Под видом рабочих поездок агент РФ фиксировал места базирования и перемещения украинских войск на территории региона.
Полученную информацию предатель передавал в российское ГРУ через "связного" с оккупированной территории – одного из бывших главарей террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман" (бригада "Призрак"), которому СБУ ранее сообщила о подозрении.
Во время обысков у задержанного обнаружили:
- 4 мобильных телефона и 7 sim-карт различных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;
- банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от российского ГРУ;
- более 10 тысяч долларов, полученных преступным путем.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили 41-летнему мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Предыстория:
- Утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова.
- Погиб 10-летний мальчик и его бабушка, пострадали 30 человек. Среди пострадавших были родители погибшего мальчика и еще один их ребенок – младенец.
- Было повреждено 88 зданий, из которых 61 – жилые многоэтажки, а также повреждено 46 автомобилей.