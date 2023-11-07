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Навел "Искандер" на Харьков: СБУ задержала российского шпиона, который сливал данные "Шаману"

Елена РощинаВторник, 7 ноября 2023, 11:01
Навел Искандер на Харьков: СБУ задержала российского шпиона, который сливал данные Шаману
Наводчик ударов России по Харькову, фото СБУ

Россия нанесла удар по Харькову 6 октября, когда погиб 10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка, по наводке 41-летнего украинца – его задержали.

Источник: Служба безопасности Украины, Харьковская областная прокуратура

Детали: Киберспециалисты СБУ задержали агента главного управления Генштаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ), который скорректировал воздушную атаку РФ на Харьков 6 октября этого года.

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6 октября около 07:00 российские военные нанесли удар ракетой "Искандер" по центру Харькова (Киевский район). В результате обстрела был поврежден ряд жилых домов, офисных помещений и агентство телевидения, погибли два человека, десятки были ранены. 

Установлено, что для подготовки ракетной атаки российский агент передал захватчикам электронные координаты "целей" с привязкой к местности.

По данным следствия, предателем оказался мужчина, который работал мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов. Российская спецслужба завербовала его дистанционно через мессенджер Телеграмм.

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Под видом рабочих поездок агент РФ фиксировал места базирования и перемещения украинских войск на территории региона.

Полученную информацию предатель передавал в российское ГРУ через "связного" с оккупированной территории – одного из бывших главарей террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман" (бригада "Призрак"), которому СБУ ранее сообщила о подозрении.

Во время обысков у задержанного обнаружили:

  • 4 мобильных телефона и 7 sim-карт различных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;
  • банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от российского ГРУ;
  • более 10 тысяч долларов, полученных преступным путем.
Доказательства предательства и работы на врага
Доказательства предательства и работы на врага
СБУ
 
СБУ
 
СБУ
 
СБУ

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили 41-летнему мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 
СБУ

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. 

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Предыстория:

Темы: ХарьковшпионажвойнаСБУ
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