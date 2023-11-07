Россияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Российская пропаганда показала коллаборанта и экс-нардепа Олега Царева, на которого было совершено покушение в конце октября.

Источник: телеканал "Первый Севастопольский", Russia Today

Прямая речь Царева: "Благодаря вам я смог сегодня первый раз выйти на улицу, раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел Telegram, почитал новости.

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... Всем благодарен. Особенно благодарен сотрудникам (российских - ред.) спецслужб, медикам".

Детали: Царев сказал, что чувствует себя хорошо. Он добавил, что "террористов никто бояться не будет".

Росіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре і не боїться pic.twitter.com/y3NRUl5vq3 ВИДЕО ДНЯ November 7, 2023

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