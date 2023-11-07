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Россияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 ноября 2023, 11:46
Россияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо
Царьов, Скрин из видео RT

Российская пропаганда показала коллаборанта и экс-нардепа Олега Царева, на которого было совершено покушение в конце октября.

Источник: телеканал "Первый Севастопольский", Russia Today

Прямая речь Царева: "Благодаря вам я смог сегодня первый раз выйти на улицу, раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел Telegram, почитал новости.

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... Всем благодарен. Особенно благодарен сотрудникам (российских - ред.) спецслужб, медикам".

Детали: Царев сказал, что чувствует себя хорошо. Он добавил, что "террористов никто бояться не будет".

Предыстория: 

  • 27 октября появилась информация от российских коллаборационистов, что на бывшего народного депутата Украины (четырех созывов от "Партии регионов") Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.
  • Источники УП в Службе безопасности сообщили, что покушение на коллаборациониста Царева - спецоперация СБУ. По словам источников, Царев давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью.
  • 31 октября российская ФСБ заявила, что Царев находится в удовлетворительном состоянии, а также о якобы задержании "координатора" покушения на него.

Темы: ЦаревРосcияпропаганда
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