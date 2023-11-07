У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что пока не будут выполнены венгерские требования по языку образования, Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Источник: политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан в интервью нидерландской телерадиокомпании NOS, "Европейская правда"

Детали: "Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Европейским Союзом", - сказал он, - добавив однако, что более жесткий языковой закон все изменил.

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"Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена", – заявил Орбан, отвечая на вопрос, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой", – заявил Орбан. Он имеет в виду недавно введенный в Украине закон, который обязывает меньшинства, а не только венгерское, получать не менее 70% образования на украинском языке. Таким образом, дети, которые растут в венгроязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в обучении, обеспокоены в Венгрии.

"Мы не можем с этим смириться", – заявил Балаш Орбан.

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"Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз", – подчеркнул он.

По данным "Радио Свобода", Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время другие три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

Среди не полностью выполненных критериев – реформы законодательства в отношении нацменьшинств.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения всех семи критериев.