Нардепу Николаенко, который сбил насмерть девушку, не избрали меру пресечения. Его хотят взять на поруки
Вторник, 7 ноября 2023, 17:40
Народному депутату от "Батькивщины" Андрею Николаенко, который сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп, суд не избрал меру пресечения, дату нового заседания объявят в среду 8 ноября.
Источник: "Суспільне"
Детали: На досудебное заседание пришли около 20 народных депутатов, чтобы поддержать коллегу. Нардеп Дмитрий Разумков заявил, что хочет взять Николаенко на поруки.
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Во время заседания прокурор сказал, что Николаенко двигался со скоростью 146 километров в час, однако окончательная экспертиза еще не готова. Разрешенная скорость на этой трассе - 110 километров в час.
Николаенко заявил, что погибшая девушка пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 3 ноября Николаенко утром сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района.
- Государственное бюро расследований сообщило, что Николаенко вопреки требованиям пунктов ПДД, двигался с превышением разрешенной скорости.