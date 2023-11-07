Нардепу Николаенко, который сбил насмерть девушку, не избрали меру пресечения. Его хотят взять на поруки

Народному депутату от "Батькивщины" Андрею Николаенко, который сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп, суд не избрал меру пресечения, дату нового заседания объявят в среду 8 ноября.

Источник: "Суспільне"

Детали: На досудебное заседание пришли около 20 народных депутатов, чтобы поддержать коллегу. Нардеп Дмитрий Разумков заявил, что хочет взять Николаенко на поруки.

Реклама:

Во время заседания прокурор сказал, что Николаенко двигался со скоростью 146 километров в час, однако окончательная экспертиза еще не готова. Разрешенная скорость на этой трассе - 110 километров в час.

Николаенко заявил, что погибшая девушка пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ