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Дания предоставляет более 40 млн евро на восстановление Украины, в том числе на отопление в Николаеве

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 19:00
Дания предоставляет более 40 млн евро на восстановление Украины, в том числе на отопление в Николаеве
ФОТО: GETTY IMAGES

Дания выделяет Украине пакет помощи объемом 40,2 млн. евро на нужды восстановления, в том числе на обеспечение отопления в Николаеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на правительство Дании

Детали: Пакет помощи на 40,2 млн евро объявили на заседании Руководящего комитета партнерства Николаев-Николаевская область-Дания, в котором принимали участие министр сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен, а с украинской стороны – вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.

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Средства пойдут, среди прочего, на 20 мобильных отопительных бойлеров для Николаева, а также ремонт его централизованной системы отопления.

Кроме того, часть средств выделяется на проекты Европейского инвестиционного банка для критической социальной инфракструктуры в Украине, развитие сотрудничества между украинскими и датскими городами, а также работу неправительственных организаций из Дании, которые реализуют проекты в регионе по поддержке украинского гражданского общества и восстановления важной инфраструктуры.

Напомним, с октября в Николаеве заработало новое представительство Дании, которая взяла на себя патронат за восстановлением этого региона.

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Дания и Николаевская область заключили меморандум о восстановлении в марте этого года.

В конце октября Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины на сумму 3,7 млрд датских крон (около 520 млн долларов) с танками, БМП и боеприпасами.

Темы: ДанияНиколаевпомощь Украине
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