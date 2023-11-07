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Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 19:45
Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии
фото - getty images

Воздушные силы Латвии в понедельник, 7 ноября, зафиксировали нарушение воздушного пространства российским самолетом, представителя РФ вызвали в МИД.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: По данным латвийского Министерства обороны, после незаконного пересечения границы самолет вернулся на территорию России.

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После инцидента Национальные Вооруженные силы начали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности Латвии. Оперативная информация была направлена в НАТО.

Позже в Министерство иностранных дел Латвии вызвали временного уполномоченного сотрудника посольства России в Латвии, ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом.

Напомним, в конце сентября в Латвии расследовали причины потери управления наблюдательным дроном, который мог упасть на территорию России во время военных учений.

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Перед этим стало известно, что в Латвии рассматривают возможность заминировать границу с РФ и Беларусью.

Темы: ЛатвияРосcияавиа
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