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Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 21:29
Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины
Фото: Getty Images

Демократы в Сенате США во вторник заблокировали попытки республиканцев быстро одобрить законопроект о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю без предусмотренных средств для Украины, который Палата представителей приняла на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Представители большинства в верхней палате Конгресса США отметили важность оказания помощи Украине и Израилю в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию безопасности границ и денег на противостояние Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Они напомнили, что это было предусмотрено в запросе на финансирование в размере 106 миллиардов долларов, который президент Джо Байден направил в Конгресс в прошлом месяце.

Демократы также обвинили республиканцев в Палате представителей США в том, что они играют в политику из-за событий в Израиле, поскольку привязывают помощь ему к сокращению финансирования Службы внутренних доходов США.

"Наши союзники в Украине не могут позволить себе задержку, как и наши союзники в Израиле", – заявила сенатор Пэтти Мюррей, которая возглавляет бюджетный комитет Сената.

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Законопроект Палаты представителей США предусматривает выделение Израилю 14,3 миллиарда долларов в ответ на атаку боевиков исламистского движения ХАМАС 7 октября, а также сокращение финансирования американской налоговой службы на такую же сумму.

Еще до голосования американские сенаторы от обеих партий выражали сомнения относительно законопроекта. А у Байдена еще раньше дали понять, что президент наложит вето на такой законопроект, если он попадет на его стол.

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Темы: СШАпомощь Украине
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