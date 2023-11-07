Зеленский: В среду ожидаем отчет ЕС по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 8 ноября объявят заключение Евросоюза о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии.

Источник: вечернее обращение Зеленского 7 ноября

Прямая речь: "Мы ожидаем историческое заключение Евросоюза – отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. И уже готовим наши дальнейшие шаги после этого отчета.

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Нашу законодательную работу, усиление институтов государства. Украина уже прошла большой путь в приближении к Евросоюзу, и наше государство абсолютно осознает, что обрести членство в Евросоюзе – это и политическое решение всех стран, которые уже в сообществе и хотят видеть новое государство в Евросоюзе, но это также и работа самого государства".

Детали: Зеленский также отметил, что важно, чтобы депутаты Верховной Рады Украины продолжали поддерживать необходимые для нашей евроинтеграции законодательные инициативы.