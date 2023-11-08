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Румыния формирует центр подготовки украинских пилотов на F-16 – Игнат

Ольга ГлущенкоСреда, 8 ноября 2023, 02:08
Румыния формирует центр подготовки украинских пилотов на F-16 – Игнат
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО: МЕДИАЦЕНТР УКРАИНА-УКРИНФОРМ

Румыния готовит необходимую инфраструктуру для обучения украинских пилотов на самолетах F-16.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя вопрос обучения украинских пилотов на F-16 в Румынии, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Формируется центр подготовки пилотов в Румынии. Для того, чтобы он формировался, нужно обеспечить базу, обеспечить ее авиационными симуляторами, авиационными тренажерами, а также учебно-боевыми самолетами F-16, то есть двухместными, которые будут составляющей этого центра.

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Партнеры последовательны и обеспечивают эту страну этими средствами, формируют всю необходимую инфраструктуру".

Детали: Игнат отметил, что Украина, которая является будущим членом Альянса, также должна будет создавать учебные центры для пилотов на своей территории.

"В Украине тоже очевидно будут созданы такие центры, возможно не один, а несколько таких центров, где будут учиться. То, что уже предоставляют самолеты, потому что венцом обучения является пилотирование и для этого, чтобы овладеть истребителем нужны полеты с инструктором. Сейчас партнеры уже начинают поставки этих самолетов, для того, чтобы украинские военные, которые учатся и в США, и в Европе могли через некоторое время учиться и там (в Румынии – ред.)", – отметил представитель ВС.

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Он также отметил, по процесс обучения и подготовки пилотов продолжается постоянно.

"Процесс этот безостановочный. Летчики учатся постоянно, нет такого, что отучились 5 лет, и обучение закончилось. Этот процесс продолжается ежедневно, даже в мирное время летные смены продолжаются практически пять раз в неделю.

Нам в Украине тоже нужно будет развивать это направление на новый тип самолета", – отметил Игнат.

Напомним: В Минобороны Нидерландов заявили, что пять нидерландских истребителей F-16 сейчас находятся на пути в Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии.

Этому предшествовало: В конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16.

В Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может длиться пять месяцев или дольше, в зависимости от скорости прогресса.

Темы: Румынияавиа
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