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США имеют четкий план помощи Украине – Блинкен

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 09:53
США имеют четкий план помощи Украине – Блинкен
БЛИНКЕН, ФОТО: ABC NEWS

Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения поддержки Украины после призыва к Конгрессу утвердить бюджетную помощь Киеву на сумму 11,8 миллиарда долларов.

Источник: "Европейская правда", Блинкен в Twitter (X), сделав репост заявления министра финансов США Джанет Йеллен

По его словам, Россия начала войну против Украины и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска и прекратив жестокие атаки.

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"Пока она этого не сделала, у Соединенных Штатов есть четкий план действий: помочь Украине защитить себя, поддержать украинский народ, а также привлечь РФ к ответственности", – отметил Блинкен.

Напомним:

  • Ранее министр финансов США Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, государственный секретарь Энтони Блинкен и директор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали Конгресс утвердить выделение Украине 11,8 миллиарда долларов бюджетной поддержки.
  • Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.
  • Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

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Темы: СШАпомощь Украиневойна
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