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Суд ЕС оставил в силе санкции против путинского олигарха Мазепина

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 12:00
Суд ЕС оставил в силе санкции против путинского олигарха Мазепина
Дмитрий Мазепин, фото: Getty Images

Общий суд ЕС подтвердил, что средства российского миллиардера Дмитрия Мазепина, который является владельцем компании по производству минеральных удобрений, должны оставаться замороженными. Суд отметил, что Совет ЕС предоставил надлежащее обоснование своего решения о санкциях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение суда

Дословно: "Господин Мазепин обжаловал решение Совета в Общем суде. Однако Общий суд отклонил аргументы, выдвинутые господином Мазепиным".

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Детали: Дмитрий Мазепин является владельцем и генеральным директором компании "Уралхим", российского производителя широкого спектра химической продукции. Компания является крупнейшим производителем аммиачной селитры в России, а также вторым по величине производителем аммиака и азотных удобрений.

"Совет привел ряд достаточно конкретных, точных и последовательных доказательств, способных продемонстрировать, что господин Мазепин – ведущий бизнесмен, вовлеченный в сектор, который обеспечивает значительный источник доходов для российского правительства. Следовательно, санкции, наложенные на господина Мазепина, увеличивают стоимость действий России в Украине. Таким образом, они являются ответом на стремление Совета ЕС оказать давление на российские власти с целью прекращения ее действий и политики, дестабилизирующих Украину", – утверждают в Суде ЕС.

В феврале 2022 года, после начала российской агрессии против Украины, Мазепин и 36 других бизнесменов приняли участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и другими членами российского правительства. Они обсудили последствия курса действий, последовавшего за западными санкциями против России. Для Европейского Союза тот факт, что Мазепина пригласили на эту встречу, а также другие доказательства в его деле, свидетельствуют о том, что он является членом ближайшего окружения Путина, ведущим бизнесменом и что он поддерживает или реализует политику, которая угрожает Украине.

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Совет ЕС решил наложить на него следующие санкции: все его средства и экономические ресурсы в пределах Союза заморожены, ему запрещен въезд на территорию государств-членов или транзитный проезд через нее.

Что предшествовало:

  • Фамилия Мазепина упоминалась в публикации агентства Bloomberg летом прошлого года – ЕС якобы рассматривал возможность отмены санкций против него и еще ряда россиян из-за слабых оснований наложения ограничений.
  • Накануне в Финляндии арестовали недвижимость российского бизнесмена Бориса Алешина, который является фигурантом санкционного списка ЕС и связан с российской оборонной промышленностью.

Темы: санкцииРосcиясудолигархи
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