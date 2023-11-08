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Ситуация на границе с Польшей может ухудшиться из-за блокады перевозчиков – ГПСУ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 12:17
Ситуация на границе с Польшей может ухудшиться из-за блокады перевозчиков – ГПСУ
Грузовики на границе Польши и Украины, фото Anadolu via Getty Images)

Тысячи грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину из-за блокады границы польскими перевозчиками на трех пунктах пропуска – и ситуация будет усложняться из-за обещаний польских перевозчиков провести долгосрочную акцию.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По состоянию на утро, по информации польских коллег, только одна тысяча транспортных грузовых средств ожидают возможности пересечения на всех трех направлениях из Польши в Украину, половина из них – на направлении пункта пропуска "Ягодин".

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Детали: Речь идет о трех пункта пропуска: "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене", там стоит тысяча грузовиков.

На остальных пунктах пропуска движение свободно, участники забастовки не блокируют движение легкового и автобусного транспорта на направлении пунктов пропусков "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

"Фактически мы замечаем, что один или два грузовика прибывают в украинские пункты пропуска со стороны Польши. Это основной грузопоток, который идет в Украину на этих трех направлениях", – резюмировал Демченко.

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Этому предшестовало: 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

По состоянию на 7 ноября польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал блокаду "болезненным ударом в спину Украине" и призвал прекратить ее.

Ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему. Еще одно требование – ужесточение правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.

Читайте также: Почему Украина не имеет права пойти навстречу требованиям польских перевозчиков, блокирующих границу.

Темы: ПольшаграницаПограничная службатранспорт
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