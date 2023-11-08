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Путин призвал силовиков СНГ объединиться

Станислав ПогориловСреда, 8 ноября 2023, 13:39
Путин призвал силовиков СНГ объединиться
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин в обращении к секретарям советов безопасности содружества заявил, что действия некоторых государств направлены на расшатывание "легитимной власти", поэтому призвал силовиков СНГ объединиться, чтобы не допустить этого и обеспечить "стабильность".

Источник: The Moscow Times

Прямая речь: "Обострились устаревшие и появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, и глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Более того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей".

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Детали: По словам Путина, помимо организованной преступности, терроризма и наркоторговли, СНГ угрожают "радикализм и экстремизм", а кроме того, существуют риски "экономической, информационной, технологической, биологической безопасности".

Путин считает, что все это требует "согласованной коллективной реакции, а также большой превентивной работы, цель которой - обеспечить "стабильность" СНГ".

"Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности", - подчеркнул Путин, добавив, что такая работа должна быть направлена на "четкое определение приоритетов" и "своевременную корректировку" документов стратегического планирования.

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Что предшествовало: Перед этим Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил, что Украина и "агентура западных спецслужб" повлияла на антисемитские погромы в Махачкале 29 октября.

Темы: ПутинСНГ
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