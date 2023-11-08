Основатели "Новой почты" отмечены в рейтинге УП 100

Основатели "Новой почты" вошли в рейтинг "Украинской правды" 100 украинских лидеров, владельцев логистической компании отметили в категории "Бизнес".

Источник: "Украинская правда"

Детали: Бизнесмены Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов в свое время создали одну из крупнейших логистических компаний Украины.

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Одной из особенностей "Новой почты" является ее оперативность, так как доставка осуществляется за день-два.

Еще с 2014 года бизнес организовал один из важных социальных проектов "Гуманитарную почту Украины", который дал возможность волонтерам и благотворителям бесплатно отправлять и получать гуманитарные грузы по всей Украине.

До сих пор "Новая почта" продолжает помогать военным, в том числе сборами. Компания вместе с фондом "Вернись живым" создала проект "Запакуй небо – прокачай ПВО", в рамках которого они планируют собрать 330 млн гривен.

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После подрыва российскими военными Каховской ГЭС компания вместе с благотворителями доставляла продукты и другие вещи пострадавшим – каждый желающий украинец мог принести в пункт НП необходимое для жителей Херсонщины, а компания доставляла их бесплатно. За четыре дня они отправили 1500 тонн гуманитарной помощи.

Сейчас сеть "Новой почты" насчитывает почти 11 000 отделений и 14 600 почтоматов.

Во время войны компания начала открывать терминалы НП за рубежом под названием "Nova Post". Сейчас логистическими услугами могут воспользоваться в 10 странах, в частности: Польше, Молдове, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии и Венгрии.

Не обошла "Новую почту" и своя трагедия: 21 октября российские войска двумя ракетами нанесли удар по одному из терминалов НП в селе Коротичи на Харьковщине. На месте погибли 6 новопочтовцев, а 17 работников были ранены. Работники, которые там находились, не могли успеть добежать до укрытия, так как сирена прозвучала за секунду до взрыва.

Руководство компании сразу же отреагировало на трагедию и связалось с родственниками погибших – компания выплатит семьям материальную помощь, а их дети получат ежемесячную поддержку до совершеннолетия, включая грант на обучение.

Напомним: 22 ноября редакция "Украинской правды" впервые за 23 года представит свой рейтинг – сотню лидеров-украинцев, которые делают вклад в победу и развитие государственности в различных сферах.

Генеральным партнером мероприятия стала юридическая компания ADER HABER, ИНТЕРПАЙП и ВОО "ФРНО".

Купить билет и посмотреть расписание мероприятия можно по ссылке.