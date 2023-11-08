Стефанишина назвала факторы относительно сроков переговоров о вступлении в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что продолжительность переговоров о вступлении Украины в ЕС будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами.

Источник: Стефанишина в эфире телемарафона, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Очень многое зависит от конкретных договоренностей с государствами-членами и понимания того, что следующий год - год выборов в европейских институтах. То есть будет полностью перезапущено руководство институтов".

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Детали: Стефанишина убеждена, что расширение всего ЕС будет зависеть от того, насколько быстро будет двигаться Украина.

Что предшествовало: 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

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