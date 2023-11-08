Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Еврокомиссии отрицают, что Венгрия заблокирует 50 млрд евро помощи для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 18:32
В Еврокомиссии отрицают, что Венгрия заблокирует 50 млрд евро помощи для Украины
фото - getty images

Европейский комиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан заявил, что Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета Европейского Союза, в частности для выделения Украине пакета в 50 миллиардов евро на четыре года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver

Детали: Во время обращения к депутатам Европейского парламента во вторник Ган отверг сообщения СМИ о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает размораживание части средств для Венгрии в обмен на ее поддержку бюджетного пересмотра ЕС до 2027 года.

Реклама:

"Нас не будут шантажировать", – заявил еврокомиссар.

Он добавил, что Еврокомиссия имеет обходные пути для утверждения пересмотренного бюджета, которые не требуют поддержки Венгрии.

"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов (ЕС. – Ред.). Могут быть определенные задержки, если нам придется применять различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", – сказал Ган.

ВИДЕО ДНЯ

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 миллиарда евро из фондов сплочения, выделенных Венгрии. Это произошло после того, как Брюссель решил, что Венгрия не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права.

В прошлом месяце газета Financial Times сообщила, что высокопоставленные чиновники ЕС обдумывают идею выделения Венгрии около 13 миллиардов евро из фондов ЕС, которые сейчас заблокированы из-за нерешенных вопросов верховенства права.

Этот шаг, по данным FT, должен был бы поощрить Будапешт к увеличению бюджета ЕС на 2024-2027 годы, в том числе и выделение 50 миллиардов евро для Украины на этот период.

Темы: ЕСВенгрияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правоохранители арестовали имущество семьи Гринкевичей

У России есть дефицит оружия, поэтому паузы им давать нельзя − Зеленский

НАПК утверждает, что Шмыгаль разгласил информацию об обличителе коррупции и хочет наказать премьера

СМИ: Белый дом поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины

Южная Корея предупредила, что КНДР может продать России новый тип баллистических ракет

фото Зеленский приехал в Эстонию

Все новости...
ЕС
Reuters: На следующей неделе ЕС начнет обсуждать 12-ый пакет санкций против России
Стефанишина назвала факторы относительно сроков переговоров о вступлении в ЕС
Фон дер Ляйен ответила своему предшественнику о "коррумпированной Украине"
Последние новости
12:34
В Украине обновили правила маркировки пачек сигарет: что изменилось
12:30
ВВП Украины вырос более чем на 5% в 2023 году - НБУ
12:24
Зеленский: Поддержка населением РФ войны против Украины не растет
12:22
Эстония предоставит Украине 1,2 млрд евро помощи в течение трех лет
12:17
Повышение цен электроэнергию повлекло рост коммунальных тарифов почти на 13% - Госстат
12:13
Правоохранители арестовали имущество семьи Гринкевичей
12:11
"Там дети не учатся давно": педагоги из Львова собрали более 1 млн грн для лицея прифронтового города
12:07
Google сократит сотни должностей в нескольких командах компании
12:07
У России есть дефицит оружия, поэтому паузы им давать нельзя − Зеленский
11:55
Reuters: Украина смещает фокус на оборону. Журналисты побывали на новых укреплениях
Все новости...
Реклама: