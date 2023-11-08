В Раде отказались предоставлять информацию о заграничных командировках нардепов – Схемы

В Верховной Раде отказались предоставлять журналистам информацию о заграничных командировках народных депутатов, сославшись на то, что такой документ не создается.

Источник: расследование проекта Схемы от "Радио Свобода"

Детали: Журналисты "Схем" исследовали вопросы ограниченного доступа СМИ в парламент и освещение работы народных депутатов. Они направили запрос в ВР с просьбой предоставить копии документов, в том числе распоряжение спикера Руслана Стефанчука относительно заграничных служебных командировок всех народных депутатов в 2023 году.

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В ответ в Аппарате Рады сначала продолжили рассмотрение запроса на 20 дней – из-за необходимости собрать значительное количество данных, а впоследствии сообщили, что документ, "содержащий запрашиваемую информацию в аппарате Верховной рады не создается".