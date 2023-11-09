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В нескольких областях была воздушная тревога из-за ракетной опасности

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 02:18
В нескольких областях была воздушная тревога из-за ракетной опасности
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 9 ноября в некоторых областях Украины на юге и юго-востоке была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеского авиационного вооружения.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ВС: "Тревога в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях связана с работой вражеской тактической авиации.

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Детали: Позже Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено: В 2:45 Воздушные силы объявили отбой угрозы в областях.

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Темы: воздушная тревога
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