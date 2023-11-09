В нескольких областях была воздушная тревога из-за ракетной опасности

Ночью 9 ноября в некоторых областях Украины на юге и юго-востоке была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеского авиационного вооружения.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ВС: "Тревога в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях связана с работой вражеской тактической авиации.

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Угроза применения авиационного вооружения!"

Детали: Позже Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено: В 2:45 Воздушные силы объявили отбой угрозы в областях.