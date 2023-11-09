"Хезболла" владеет российскими ракетами, которыми может ударить по кораблям США – Reuters

В распоряжении группировки "Хезболла" могут быть российские противокорабельные ракеты "Яхонт" (или П-800 "Оникс"), которые она может применить против американских военных кораблей.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: В публикации отмечается, что лидер "Хезболлы" Саед Хасан Насралла на прошлой неделе предупредил Вашингтон, что его группировка имеет "что-то против американских кораблей", развернутых в регионе после того, как в прошлом месяце вспыхнула война между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

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Два осведомлённых ливанских источника говорят, что он имел в виду значительно усиленный противокорабельный ракетный потенциал "Хезболлы", в том числе ракеты "Яхонт" российского производства с радиусом действия 300 км.

Сообщения СМИ и аналитиков на протяжении многих лет указывали на то, что "Хезболла" приобрела ракеты "Яхонт" у Сирии.

"Хезболла" никогда не подтверждала, что владеет этим оружием.

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Один из источников сообщил, что противокорабельные возможности "Хезболлы" значительно выросли с 2006 года, когда группировка впервые продемонстрировала, что может поразить судно в море, попав в израильский военный корабль в Средиземном море.

"Есть "Яхонт", и, конечно, есть и другие вещи, кроме него", – сказал источник, не уточняя деталей.

Источник добавил, что использование этого оружия "Хезболлой" против военных кораблей будет означать, что конфликт перерос в большую региональную войну.

Трое нынешних и один бывший чиновник США заявили, что "Хезболла" создала впечатляющий набор оружия, включая противокорабельные ракеты.