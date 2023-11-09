На оккупированном юге россияне проводят скрытую мобилизацию – сопротивление
На оккупированных южных территориях россияне проводят скрытую мобилизацию местных жителей.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Россияне продолжают маскировать международное преступление под "добровольческую инициативу" и проводят мобилизацию жителей временно оккупированных территорий юга".
"После того как россияне закончили формировать "военкоматы" на ВОТ Херсонщины и Запорожья, мужчинам призывного возраста после того, как они все же решают получить красную макулатуру, сразу выдают повестку".
Детали: По данным сопротивления, уже в так называемом "военкомате" мужчинам предлагают заключить контракт с армией РФ, а резервистов мобилизуют сразу.
В ЦНС добавляют, что такая практика захватчиков наиболее распространена сейчас в селах.