На оккупированном юге россияне проводят скрытую мобилизацию – сопротивление

На оккупированных южных территориях россияне проводят скрытую мобилизацию местных жителей.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне продолжают маскировать международное преступление под "добровольческую инициативу" и проводят мобилизацию жителей временно оккупированных территорий юга".

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"После того как россияне закончили формировать "военкоматы" на ВОТ Херсонщины и Запорожья, мужчинам призывного возраста после того, как они все же решают получить красную макулатуру, сразу выдают повестку".

Детали: По данным сопротивления, уже в так называемом "военкомате" мужчинам предлагают заключить контракт с армией РФ, а резервистов мобилизуют сразу.

В ЦНС добавляют, что такая практика захватчиков наиболее распространена сейчас в селах.