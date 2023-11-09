Октябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений − ВМО

В октябре снова был побит ежемесячный мировой температурный рекорд, что продолжило длительную серию чрезвычайных температур на поверхности суши и океана, а также низкого уровня морского льда, сообщает Всемирная метеорологическая организация.

Источник: ВМО со ссылкой на данные Службы изменения климата Европейского Союза "Коперник"

Дословно ВМО: "Октябрь стал пятым месяцем подряд с рекордно теплой глобальной температурой. Это означает, что 2023 год почти наверняка станет самым теплым за всю историю наблюдений".

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Детали: Сообщается, что ВМО использует несколько международных наборов данных для своих отчетов о состоянии глобального климата, в том числе набор данных ERA5 Службы изменения климата "Коперник", которая реализуется Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды.

Отмечается, что это был самый теплый октябрь за всю историю наблюдений: на 0,85°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,40°C выше предыдущего самого теплого октября. Глобальная температурная аномалия стала второй по величине среди всех месяцев в наборе данных ERA5, уступив лишь сентябрю 2023 года.

За календарный год, с января по октябрь, средняя глобальная температура 2023 года является самой высокой за всю историю наблюдений: на 1,43°C выше среднего доиндустриального показателя 1850-1900 годов и на 0,10°C выше среднего десятимесячного показателя 2016 года.

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Средняя температура поверхности моря в октябре на 60° южной широты − 60° северной широты составила 20,79°C, что также является самым высоким показателем за всю историю наблюдений за октябрь.

"Октябрь стал шестым месяцем подряд, когда площадь антарктического морского льда оставалась на рекордно низком уровне для этого времени года, с месячным значением на 11% ниже среднего. Площадь арктического морского льда достигла своего 7-го самого низкого значения для октября, на 12% ниже среднего", − говорится в отчете ВМО.