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Посол ЕС о вступлении Украины: Нет четкого сценария, нужны только два элемента

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 11:28
Посол ЕС о вступлении Украины: Нет четкого сценария, нужны только два элемента
Фото pixabay.com

Правила и процедуры вступления в ЕС будут корректироваться при вступлении Украины в Евросоюз, считает глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Метерновой на пресс-конференции в Киеве 9 ноября

Прямая речь Матерновой: "В вопросе расширения Евросоюза нет формулы. Здесь нужны два элемента. Первое − это политическая воля, и второе − это способность обеих сторон к расширению. И когда одного из элементов нет − тогда и возникают проблемы".

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Детали: Она уточнила, что сейчас политическая воля с обеих сторон есть.

Посол ЕС напомнила, что последние 10 лет стали первым десятилетним периодом в истории, когда не произошло никакого расширения (последнее вступление в ЕС состоялось в 2013 году с присоединением Хорватии), и причиной этого было отсутствие так называемого "аппетита к расширению".

Однако после 2022 года страны ЕС радикально изменили мнение, и сейчас есть сильная поддержка вступления новых государств, и это дает гибкость в процедуре вступления Украины.

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"Нет никаких "привычных правил", когда речь идет о роли Украины в расширении ЕС. Вы устанавливаете мировые рекорды, как это было с подачей опросника в 2022 году", − подчеркнула Матернова.

В то же время она напомнила, что кроме политической воли нужно выполнить второй критерий − достичь готовности Украины к вступлению и ЕС к расширению.

"Надо не забывать, что вопрос не только в Украине. Также важна способность Евросоюза, и ее достижение является непростой задачей", − пояснила посол.

Подробно о решении Еврокомиссии читайте в статье "Желтый свет для Украины: что решила Еврокомиссия и начнутся ли переговоры о вступлении в ЕС"

Также читайте позицию украинского правительства о том, как Украина вступит в ЕС

Темы: ЕСУкраина
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