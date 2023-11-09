Отношение к Сталину в Украине ухудшается, в отличие от России – КМИС

9% украинцев считают Иосифа Сталина "великим вождем" и 4% опрошенных граждан относятся к нему положительно, тогда как в России 54% жителей считают советского тирана великим, а 63% россиян восхищаются, уважают или симпатизируют ему.

Источник: пресс-релиз КМИС, подготовленный на основе опроса за сентябрь-октябрь 2023 года и данных предыдущих подобных опросов

Детали: С утверждением, что "Сталин был великим вождем", сейчас соглашаются только 9% респондентов в Украине, 72% не считают Сталина великим вождем, а 18% колеблются.

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Был ли Сталин "великим вождем"? КМИС

Количество тех, кто считает Сталина великим вождем, увеличивается с запада на восток: запад – 6.2%, центр – 7.1%, юг – 9.6%, восток – 15.4%. Разницы по полу практически нет. С возрастом количество тех, кто считает Сталина великим вождем, немного увеличивается, но несущественно (от 9% в возрасте 18-29 лет до 12% в возрасте 70 лет и старше). Разница по образованию очень незначительна.

Если в 1991 году тех, кто считал Сталина великим вождем, было 27%, а в 2002 таких было почти 40% украинцев, то дальше процент людей с такими взглядами снизился с 39% до 9%.

КМИС

В мае-июне 2023 года КМИС задавал вопрос иначе: "Как Вы лично в целом относитесь к Сталину?". Респондент мог выбрать один из ответов: "с восхищением", "с уважением", "с симпатией", "безразлично", "с неприязнью, раздражением", "со страхом", "с отвращением, ненавистью". В июне 61% украинцев имели негативное отношение к Сталину и только 4% - положительное (еще 26% безразлично относятся к нему).

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КМИС

Зато отношение к Сталину в России, если верить данным российского "Левада-центра", только улучшается.

В 1991-1992 практически не наблюдалось разницы в количестве россиян и украинцев, которые считали Сталина великим вождем, а в 2016 разница уже была статистически значимой, хотя и не очень большой (5 процентных пунктов).

Данных за 2017-2020 год нет, но можно предположить, что дальше различие стремительно росло. В 2021 разница составила уже 40% (процентных пунктов), а 2023 – 45%.

Доля россиян, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин великий вождь, с 2021 года практически не изменилась: так считают 54% опрошенных (в мае 2021 – 56%), но доля тех, кто не согласен с этим суждением, уменьшилась, она составила 12% (в мае 2021 – 14%), то есть разница не изменилась.

КМИС

Еще более разительная разница в динамике личного отношения украинцев и россиян к Сталину.

Если в 2012 году в Украине и России примерно одинаковая доля населения положительно относились к Сталину, то дальше в Украине в целом становилось меньше симпатиков советского диктатора, а в России приверженность к нему стремительно росла – и сейчас большинство населения РФ имеют положительное отношение.

Между 2012-м и 2023-м годами доля россиян, которые положительно воспринимают Сталина, выросла с 28% до 63%.

КМИС

Прямая речь президента КМИС Владимира Паниотто: "Отношение к Сталину является чувствительным индикатором успеха процессов декоммунизации в Украине и особенно показательным индикатором разницы между украинским и российским обществом.

Если сейчас 9% украинцев считает Сталина великим вождем и 4% относится к нему позитивно, то в России 54% считают великим одного из самых жестоких тиранов в истории человечества, а 63% относятся к нему с восхищением, с уважением или с симпатией.

Более того, по данным того же Левада-центра последние 10 лет (с 2012) Сталин возглавляет список самых выдающихся людей всех времен и народов с точки зрения населения России".

Справка: С 29 сентября по 9 октября 2023 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1010 взрослых респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.