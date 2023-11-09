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В Житомире избили работника военкомата посреди улицы

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 16:23
В Житомире избили работника военкомата посреди улицы
скрин из видео "20 минут, новости Житомира"

В Житомире в среду мужчина посреди улицы избил работника военкомата.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Житомирской области Виктории Дубовик

Прямая речь Дубовик: "Заявитель сообщил, что происшествие случилось в Житомире днем 8 ноября возле магазина по адресу: улица Гоголевская, 4. Он вместе с коллегами находился там по служебным делам.

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По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся". 

Детали: Работник ТЦК и СП вечером написал заявление в полицию. Открыто уголовное производство, предварительно по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Заявителю предоставили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Полиция сообщает, что личность нападавшего установили. Сейчас его разыскивают, поскольку, по предварительной информации, он выехал за пределы Житомира.

ВИДЕО ДНЯ

На видео, опубликованном в анонимных Telegram-каналах и местных СМИ, мужчина в штатском нанес несколько ударов руками и ногами работнику военкомата. В драку вмешались другие работники ТЦК, и гражданский ушел. По видео непонятно, что спровоцировало конфликт.

Темы: ЖитомирТЦКнападениеполиция
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