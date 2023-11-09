После взрыва оккупанты говорят, что сбили возле Севастополя ракету "Нептун"
Четверг, 9 ноября 2023, 18:06
Оккупанты заявили, что вблизи Севастополя над морем уничтожили противокорабельную ракету "Нептун".
Источник: сообщение так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Розважаева, "Суспільне"
Детали: "Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель", - написал Розважаев. По его словам "происходит контроль воздушной обстановки".
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По информации "Суспільного" в оккупированном Севастополе был слышен громкий взрыв.
Обновлено: Позже в минобороны РФ заявили, что около 17.40 "пресекли попытку ракетной атаки" с применением противокорабельной ракеты "Нептун".
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