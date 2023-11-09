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После взрыва оккупанты говорят, что сбили возле Севастополя ракету "Нептун"

Александр ШумилинЧетверг, 9 ноября 2023, 18:06
После взрыва оккупанты говорят, что сбили возле Севастополя ракету Нептун
СЕВАСТОПОЛЬ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ WIKIPEDIA

Оккупанты заявили, что вблизи Севастополя над морем уничтожили противокорабельную ракету "Нептун". 

Источник: сообщение так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Розважаева, "Суспільне"

Детали: "Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель", - написал Розважаев. По его словам "происходит контроль воздушной обстановки".

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По информации "Суспільного" в оккупированном Севастополе был слышен громкий взрыв.

Обновлено: Позже в минобороны РФ заявили, что около 17.40 "пресекли попытку ракетной атаки" с применением противокорабельной ракеты "Нептун".

Предыстория:

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  • 4 ноября пилоты Воздушных сил Украины нанесли успешные удары по Керчи и попали в один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".
  • Позже в сети показали фото уничтоженного на территории завода "Залив" во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Аскольд".

Темы: Крымоккупация
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