Умер Владимир Мостовой, который создал издание "Зеркало недели"

9 ноября на 77-м году жизни скончался основатель издания "Зеркало недели" Владимир Мостовой.

Источник: "Зеркало недели"

Дословно: "Сегодня не стало Владимира Павловича Мостового. На 77-м году жизни ушел создатель "Зеркала недели". Человек, который 17 лет - с 1994-го по 2011-й - отстоял у руля нашего издания. Который создал коллектив. Заложил моральный кодекс "Зеркала" и все 29 лет обеспечивал климат-контроль в нашей профессиональной семье.

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Мы потеряли человека, который обладал энциклопедическими знаниями, уникальным чувством юмора и такта, оптимизмом и колоссальной верой в Украину. Сегодня очень многие потеряли не только Учителя, но и родного и близкого человека.

Не будет подушечек с орденами. Как журналист Владимир Павлович не считал для себя возможным принимать милости любой власти. У человека, создавшего первое в Независимой Украине аналитическое и расследовательское издание, не будет места на центральной аллее Байкового кладбища - он останется с семьей, в которой всегда черпал силы и отдавал их Делу, друзьям, коллегам".

Детали: Прощание с Мостовым состоится в субботу в 12:00 в Большом зале киевского крематория по адресу улица Байковая, 16.