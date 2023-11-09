Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует решение суда в отношении подозреваемого офицера

Спецпрокуратура будет обжаловать решение суда об отказе в избрании меры пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона готовят апелляционную жалобу на постановление следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ".

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Детали: В Офисе генпрокурора напоминают, что ранее ему было сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По данным следствия, 6 ноября 2023 года подозреваемый подарил на день рождения Частякову 6 универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте.

Сейчас досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований.

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Напомним: 9 ноября Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

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