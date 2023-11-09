Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует решение суда в отношении подозреваемого офицера

Станислав ПогориловЧетверг, 9 ноября 2023, 18:38
Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует решение суда в отношении подозреваемого офицера
фото прокуратуры

Спецпрокуратура будет обжаловать решение суда об отказе в избрании меры пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона готовят апелляционную жалобу на постановление следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ".

Реклама:

Детали: В Офисе генпрокурора напоминают, что ранее ему было сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По данным следствия, 6 ноября 2023 года подозреваемый подарил на день рождения Частякову 6 универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте.

Сейчас досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 9 ноября Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Предыстория: 

  • Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
  • Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
  • Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
  • Собеседник УП в Генштабе отмечал, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
  • По данным МВД, мужчина, который подарил гранаты Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности этих боеприпасов.

Темы: Залужныйчрезвычайное происшествиесуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Гаубицы, снаряды и ПЗРК: президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации

Все новости...
Залужный
Гибель помощника Залужного: суд не избрал меру пресечения подозреваемому офицеру
Янина Соколова: В том, что я делаю, нет подигрывания Порошенко
Гибель помощника Залужного: офицеру из аппарата главкома сообщили о подозрении
Последние новости
22:45
Отключение электричества должникам не будет одномоментным и внезапным – Yasno
22:35
Почти 3 тонны наркотических веществ изъяла полиция за 2023 год
22:10
США наложили санкции на россиянина, который помогал возить в Украину "вагнеровцев"
21:52
Жестокий разгон Майдана: суд отменил обвинительный приговор экс-беркутовца Марчука
21:49
Спрос на автобусы в Украине за год вырос на треть – ассоциация
21:45
Латвия передаст средства от росактивов, в частности Дома Москвы, на помощь Украине
21:26
Его считали перерождением Будды: в Непале духовный лидер обвиняется в изнасиловании
21:25
Зеленский упрекнул Запад: Если бы Украине дали 7 Patriot, не погибали бы люди
21:19
У Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо – Зеленский
20:39
Гаубицы, снаряды и ПЗРК: президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине
Все новости...
Реклама: