Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует решение суда в отношении подозреваемого офицера
Спецпрокуратура будет обжаловать решение суда об отказе в избрании меры пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.
Источник: пресс-служба ОГП
Дословно: "Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона готовят апелляционную жалобу на постановление следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ".
Детали: В Офисе генпрокурора напоминают, что ранее ему было сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
По данным следствия, 6 ноября 2023 года подозреваемый подарил на день рождения Частякову 6 универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте.
Сейчас досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований.
Напомним: 9 ноября Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.
Предыстория:
- Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечал, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- По данным МВД, мужчина, который подарил гранаты Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности этих боеприпасов.