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Украинцы назвали главные препятствия на пути к членству в ЕС, коррупция - на первом месте

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 21:59
Украинцы назвали главные препятствия на пути к членству в ЕС, коррупция - на первом месте
Фото: Getty Images

Большинство граждан Украины считают, что главным препятствием на пути к вступлению государства в Европейский Союз станет "высокий уровень коррупции", на втором месте по количеству упоминаний оказалась незавершенность войны России против Украины.

Источник: опрос социологической службы центра Разумкова по заказу издания "Дзеркало тижня", передает "Европейская правда"

Детали: На вопрос "Что, по вашему мнению, будет самым большим препятствием для вступления Украины в ЕС?", который предусматривал один ответ, 51,7% респондентов указали на высокий уровень коррупции в государстве.

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На втором месте по количеству упоминаний оказалась незавершенность войны России против Украины: 19% считают, что Украина не станет членом ЕС, пока в стране продолжается война. Еще 8% упомянули значительные разрушения инфраструктуры и необходимость значительных инвестиций в восстановление.

5,4% опрошенных украинцев указали на сопротивление отдельных членов ЕС, например Венгрии, как главное препятствие на пути к вступлению.

Еще 3,7% считают, что таким препятствием станет нежелание европейцев "провоцировать" Россию членством Украины в ЕС, 1,2% – внутренними экономическими и политическими проблемами объединения.

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Такие проблемы, как недореформированность судебной ветви власти или недостаточный уровень демократии в Украине, назвали главной проблемой на пути в ЕС лишь 2,3% и 0,6% респондентов.

Опрос по заказу ZN.UA проводила соцслужба Центра Разумкова с 28 сентября по 4 октября 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и г. Киеве. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Что поредшествовало:

  • В отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.
  • Как известно, для официального начала переговоров Украина должна получить "зеленый свет" от ЕС о выполнении ею четырех выдвинутых Еврокомиссией критериев (оценка ожидается в марте), а также провести межправительственную конференцию по утверждению переговорной рамки, провести скрининг украинского законодательства, после чего – открыть переговорные главы.

Подробно об этих этапах и о решении ЕС по ним читайте в статье "Желтый свет для Украины".

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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