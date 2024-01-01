Байден назвал восемь основных достижений своей администрации и вспомнил об Украине

Президент США Джо Байден перечислил восемь основных достижений своей администрации в 2023 году: среди них есть "поддержка союзников и партнеров" в Украине и Израиле.

Источник: Байден в X

Детали: Среди достижений внутренней политики американский президент назвал сдерживание инфляции и расходов на жизнь, в частности в таких сферах, как здравоохранение, аренда жилья, расходы на интернет и прочее.

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Также среди внутриполитических достижений Байден перечислил шаги по преодолению изменения климата, стимулирование инвестиций в США, защиту репродуктивного здоровья, политику по ограничению вооруженного насилия, уменьшение расходов на высшее образование, а также утверждение высококвалифицированных судей.

В перечне достижений Байден посвятил абзац "укреплению демократии дома и за рубежом": "Выступил в поддержку наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и по всему миру".

Также в этом абзаце Байден отметил свои действия против дискриминации, расизма и притеснениях сообщества ЛГБТ+ и мероприятиях в защиту избирательных прав.