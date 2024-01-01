ISW: В администрации Путина назначили куратора инфопространства на оккупированных территориях

На оккупированной части Запорожской области россияне планируют создать медиаконгломерат "Новые регионы" при поддержке федерального правительства РФ - куратором назначили первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Кириенко возглавил мероприятия по "консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство".

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По данным ISW, оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что встречался с Кириенко 31 декабря во время встречи с "работниками культуры" в оккупированной Запорожской области.

Сообщается, что Кириенко и Балицкий обсудили развитие культурных программ российского руководства в оккупированной Запорожской области на 2024 год, в частности создание медиаконгломерата "Новые регионы", который будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.

В июне российские СМИ уже сообщили, что российские оккупационные власти начали попытки переформатировать информационное пространство с помощью единых и централизованных медиаагентств.

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Ключевые выводы ISW за 31 декабря: