ISW: В администрации Путина назначили куратора инфопространства на оккупированных территориях
На оккупированной части Запорожской области россияне планируют создать медиаконгломерат "Новые регионы" при поддержке федерального правительства РФ - куратором назначили первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Кириенко возглавил мероприятия по "консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство".
По данным ISW, оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что встречался с Кириенко 31 декабря во время встречи с "работниками культуры" в оккупированной Запорожской области.
Сообщается, что Кириенко и Балицкий обсудили развитие культурных программ российского руководства в оккупированной Запорожской области на 2024 год, в частности создание медиаконгломерата "Новые регионы", который будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.
В июне российские СМИ уже сообщили, что российские оккупационные власти начали попытки переформатировать информационное пространство с помощью единых и централизованных медиаагентств.
Ключевые выводы ISW за 31 декабря:
- Президент России Владимир Путин использовал свое ежегодное новогоднее обращение 31 декабря для конкретизации российских идеологических приоритетов на 2024 год, в частности, не сделав ни одного упоминания о войне в Украине, а вместо этого сосредоточившись на создании идеологических условий на следующий год.
- В ночь с 29 на 30 декабря и 31 декабря российские войска совершили очередную серию ракетных и беспилотных ударов по Украине, подчеркнув заметное увеличение в последнее время процента российских беспилотников "Шахид-136/131", которые проникают через украинские системы противовоздушной обороны или избегают их.
- По сообщениям, российские войска, в частности воздушно-десантные войска (ВДВ), несут значительные потери в одновременных наступательных операциях с использованием тяжелой пехоты на нескольких фронтах.
- Известный российский блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что этнические русские не имеют достаточной внутренней власти в России, повторяя при этом о совместной российской информационной операции, направленной на стирание украинской идентичности.
- Российские и украинские силы вели позиционные бои вдоль всей линии соприкосновения, но 31 декабря не было подтверждено никаких изменений на карте.
- Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко возглавляет усилия по консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство.