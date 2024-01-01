Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: В администрации Путина назначили куратора инфопространства на оккупированных территориях

Алена ИвашкивПонедельник, 1 января 2024, 04:32
ISW: В администрации Путина назначили куратора инфопространства на оккупированных территориях
Сергей Кириенко, фото er.ru

На оккупированной части Запорожской области россияне планируют создать медиаконгломерат "Новые регионы" при поддержке федерального правительства РФ - куратором назначили первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Кириенко возглавил мероприятия по "консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство".

Реклама:

По данным ISW, оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что встречался с Кириенко 31 декабря во время встречи с "работниками культуры" в оккупированной Запорожской области. 

Сообщается, что Кириенко и Балицкий обсудили развитие культурных программ российского руководства в оккупированной Запорожской области на 2024 год, в частности создание медиаконгломерата "Новые регионы", который будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.

В июне российские СМИ уже сообщили, что российские оккупационные власти начали попытки переформатировать информационное пространство с помощью единых и централизованных медиаагентств.

ВИДЕО ДНЯ

Ключевые выводы ISW за 31 декабря:

  • Президент России Владимир Путин использовал свое ежегодное новогоднее обращение 31 декабря для конкретизации российских идеологических приоритетов на 2024 год, в частности, не сделав ни одного упоминания о войне в Украине, а вместо этого сосредоточившись на создании идеологических условий на следующий год.
  • В ночь с 29 на 30 декабря и 31 декабря российские войска совершили очередную серию ракетных и беспилотных ударов по Украине, подчеркнув заметное увеличение в последнее время процента российских беспилотников "Шахид-136/131", которые проникают через украинские системы противовоздушной обороны или избегают их.
  • По сообщениям, российские войска, в частности воздушно-десантные войска (ВДВ), несут значительные потери в одновременных наступательных операциях с использованием тяжелой пехоты на нескольких фронтах.
  • Известный российский блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что этнические русские не имеют достаточной внутренней власти в России, повторяя при этом о совместной российской информационной операции, направленной на стирание украинской идентичности.
  • Российские и украинские силы вели позиционные бои вдоль всей линии соприкосновения, но 31 декабря не было подтверждено никаких изменений на карте.
  • Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко возглавляет усилия по консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство.

Темы: оккупацияЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

фотоРФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко

Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Все новости...
оккупация
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
Последние новости
14:11
Компания Hyundai продала завод в России
14:10
За расчленение фермера и массовые грабежи будут судить трех российских солдат
13:59
фото, видеоРоссияне попали FPV-дроном в волонтера, который раздавал помощь в Часовом Яру
13:56
видеоГлава МИД Дании приехал в Киев и среди ночи спускался в укрытие
13:50
Король Чарльз III госпитализирован для лечения простаты
13:41
В Украине запустили новую мощную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки
13:36
Из-за российского обстрела Новотягинки пострадала женщина
13:35
карта На выходных ожидают снег с дождем и похолодание
13:31
Ракетная опасность по всей Украине: МиГ в воздухе
13:24
В Украине магистральный водопровод достроили на 95%
Все новости...
Реклама: