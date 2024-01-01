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Макрон хочет чтобы 2024-й стал "годом перевооружения в интересах нации"

Алена ИвашкивПонедельник, 1 января 2024, 06:29
Макрон хочет чтобы 2024-й стал годом перевооружения в интересах нации
Эмманюэль Макрон, фото УП

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем поздравлении заявил, что хочет, чтобы 2024-й стал годом решимости и перевооружения в интересах нации.

Источник: "Укринформ"

Детали: По его словам, 2023 год запомнится продолжением войны в Украине. Он заверил, что Франция продолжит поддержку украинцев и поддержит безопасность в Европе.

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Французский лидер подчеркнул важность выбора в пользу более сильной и суверенной Европы "в свете наследия Жака Делора" и необходимости выбрать между "утверждением силы наших либеральных демократий или поддаться лжи, которая сеет хаос".

Макрон заявил, что принимает непопулярные реформы, в частности пенсионную, поскольку понимает их важность для будущего Франции. Также в 2024 году он предлагает сосредоточиться на образовании: "Мы будем решительно настроены принимать меры для школ... чтобы восстановить стандарты, авторитет наших учителей и силу нашей системы образования".

По словам президента Франции, 2024-й также будет годом французской гордости за спорт: "Олимпийские и Паралимпийские игры будут во Франции как дома".

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В завершение речи Макрон пожелал Франции "быть достойной неописуемого величия тех, кто предназначен для великих свершений".

Темы: МакронФранция
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