ГУР: В Белгороде ликвидирован офицер следственного комитета России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в результате удара по российскому Белгороду был ликвидирован офицер следственного комитета России.

Источник: ГУР МОУ

Детали: По данным разведки, в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам РФ ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын.

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В ноябре 2023 года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ.

Указано, что до этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Что предшествовало: 30 декабря в российском Белгороде раздавались взрывы, после работы российской ПВО в центре города упали обломки. Собеседник УП в спецслужбах сообщил, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" России и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.